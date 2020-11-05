تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في القطاع الخاص بأمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 749 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أهو يلدريماز نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث أيه.دي.بي "سوق العمل مازال يضيف وظائف ولكن بوتيرة أبطأ، رغم أن الوتيرة أبطأ، فنحن نرى زيادة التوظيف في كل الصناعات ومختلف أحجام الشركات".

وذكر تقرير أيه.دي.بي أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 348 الف وظيفة في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 17 ألف وظيفة.

وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 135 ألف وظيفة وفي الشركات الكبيرة بواقع 116 ألف وظيفة وفي الشركات الصغيرة بواقع 114 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل تقريرها الشهري عن سوق العمل والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 600 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 661 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 7ر7 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر7 في المئة خلال الشهر السابق.