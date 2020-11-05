جبهة النصرة الإرهابية تنفذ أكثر من 30 هجوما على المدنيين في إدلب

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نفذت جبهة النصرة الإرهابية أكثر من 30 هجوما إرهابيا في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية وقناة روسيا اليوم، إن الهجمات استهدفت مدنيين وأن الغرض من الهجمات اتهام القوت السورية والروسية بها.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أعلن اليوم الاثنين الماضي، أن المسحلين يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والسلطات السورية بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش أن"المركز تلقى معلومات جديدة حول خطط لدى الجماعات الإرهابية لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الروسية، بتنفيذ قصف مدفعي وجوي على مراكز مدنية في أراض تحت سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".