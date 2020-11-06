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إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ6 آلاف في سوريا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:41 م
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6040 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أشارت «الصحة السورية»، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 305.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 52 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 2195.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 48 مليون إصابة.

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