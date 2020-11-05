 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين وتضبط وكرا لداعش في كركوك - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 3:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين وتضبط وكرا لداعش في كركوك

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:20 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:20 م

قامت وكالة الاستخبارات العراقية بعمليتين منفصلتين، أسفرتا عن القبض على أربعة إرهابيين وضبط وكر لـ(داعش) بداخله كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في محافظة كركوك.

 

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية -في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس- أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

 

وأضافت أنه تم ضبط وكر لعصابات داعش؛ استنادا إلى معلومات استخباراتية في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك عثر بداخله على كمية كبيرة من العتاد من مخلفات داعش تضم 48 عبوة ناسفة محلية الصنع و48 جهاز تفجير.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك