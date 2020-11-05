وزير العدل يفتتح تقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في محكمة الإسكندرية الابتدائية

افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الخميس، عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم بغرض التسهيل على المواطنين والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات، كما تفقد أعمال التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم.

وحضر الوزير أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية لتشغيل نظام النظر الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية.

وقال رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية المستشار محمد المشد -في تصريح صحفي- إن المحكمة جهزت 30 قاعة بقضايا الجنح و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم.