الأسد يزور معرضا للإنتاج المحلي في دمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار الرئيس السوري بشار الأسد معرض "منتجين 2020" الذي يقام في التكية السليمانية في العاصمة دمشق.

وأثنى الأسد على الإنتاج الذي عرض بعضا منه في المعرض، خاصة أن إنتاجه تم في ظروف صعبة، وعلق على ذلك بالقول: "في أمل".

وخص الأسد في تصريحات بثتها قناة "السورية" حلب التي وصفها بأنها "قلب الصناعة السورية". وخاطب المنتجين بالقول: "بدل الإحباط والبكاء ذهبتم إلى الإنتاج".

ونشرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزيارة الأسد رفقة عقيلته أسماء.

وذكرت حسابات الرئاسة أن معرض "منتجين 2020، إنتاج شباب حلب" الذي انطلق قبل يومين بعنوان "المنتج بطل حقيقي"، يشارك فيه 77 شركة وأكثر من 138 منتجا.

وقالت إن أغلب هؤلاء ممن "دمرت محلاتهم وورشهم خلال فترة الحرب، وعادوا للانطلاق والعمل بها بما يملكونه من خبرة وإرادة تؤسس لنموذج في الإنتاج يواجه السوريون من خلاله الحصار والعقوبات".