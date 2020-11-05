كيف يؤثر الأمريكيون الآسيويون على الانتخابات رغم عدم أحقيتهم بالتصويت؟

بينما يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيسهم القادم، يوجد غيرهم ليس لديهم الحق في المشاركة أو قول آراءهم بشكل مباشر عبر الانتخاب؛ لأنهم غير مسجلين ضمن قوائم الناخبين، وعلى رأسهم الأمريكيين الآسيويين.

ويشكل الأمريكيون الآسيويون المجموعة السكانية الرئيسية غير الموثقة الأسرع نموًا في البلاد، تضاعف ثلاث مرات خلال فترة 15 عامًا فقط، من 2000 إلى 2015، ويشكل ما يقرب من 1.7 مليون أمريكي آسيوي أكثر من 15% من إجمالي عدد المهاجرين غير المصرح لهم في الولايات المتحدة، بحسب موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

ورغم عدم قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم، خلال هذه الانتخابات، إلا أن العديد منهم شارك في جهود "الخروج للتصويت" من خلال الحركات الافتراضية والخدمات الأخرى.

كما عملوا في الحملات الرئاسية في مجال التوعية والبيانات، مع تركيز الجهود على الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من العام، ويقول النشطاء إن وجودهم مهم لأن قضايا الجالية الأمريكية الآسيوية غالبًا ما يتم التغاضي عنها.

ومن البارزين في هذا النشاط، "توني ك. تشوي"، كوري مقيم في مدينة نيويورك، دفع بنفسه إلى الصفوف الأمامية للمشاركة المدنية، خلال الانتخابات الحالية، وعمل على جذب الناس إلى صناديق الاقتراع.

وكرس "تشوي" جزءً كبيرًا من وقته في هذه الأنشطة، ولكنه لا يحمل وثائق، وبسبب وضعه كمهاجر يفعل كل شيء دون أن يكون له حق التصويت بصورة طبيعية.

وقال خوسيه أنطونيو فارغاس، الذي أسس "ديفاين أميركان"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تغيير التصورات عن المهاجرين، "أعتقد أننا ساهمنا في فهم الجمهور حقًا كل التفاصيل في هذه الانتخابات وبهذه الطريقة لدينا صوت بشكل مختلف".

وأوضحت تشيسكا بيريز، وهي مهاجرة فلبينية، أنه يمكن أن يتخذ النضال من أجل القضية أشكالًا مختلفة، مع إعطاء الأولوية لمجموعة واسعة من الموضوعات من الوصول إلى الرعاية الصحية والمساواة في الرعاية الصحية إلى الانفصال عن الأسرة، وبالنسبة للعديد من النشطاء الذين لا يحملون وثائق، يعتبر برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة قضية بالغة الأهمية يريدون حلولاً لها.

ويتأثر مستقبل هؤلاء في البلاد بالقرارات السياسية حول مسار الحصول على الجنسية القانونية، وأشار النشطاء إلى أن إحدى القضايا الرئيسية في مناصرتهم هي إصلاح نظام الهجرة القانوني، ولا سيما الهجرة القائمة على الأسرة، وهو ما تهاجمه إدارة ترامب على حد قولهم.

وبذل ترامب عدة جهود لخفض الهجرة الأسرية، مثل حظر البطاقات الخضراء الجديدة لمنع المزيد من الناس من الهجرة إلى الولايات المتحدة، ويأتي ما يقرب من 70٪ إلى 80٪ من المهاجرين الآسيويين إلى الولايات المتحدة من خلال الهجرة الأسرية.

ويقتنع هؤلاء النشطاء بأنه قد لا يكون لديهم حق التصويت على الإطلاق في الوقت الحالي، وأن أصواتهم قد تكون غير مهمة في صندوق الاقتراع، ولكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن يكون لهم صوتًا وأن يكون لهم نوعًا من التأثير، عبر الأنشطة المختلفة والتوعية.