الخارجية الروسية: نأمل بمشاركة فعالة للمجتمع الدولي في مؤتمر اللاجئين في دمشق

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تأمل بأن يشارك المجتمع الدولي بشكل فعال في المؤتمر الدولي المقبل حول عودة اللاجئين السوريين والنازحين في دمشق يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري.



وقالت زاخاروفا - خلال إحاطتها الإعلامية الأسبوعية، اليوم الخميس:- "إن التحضير لمؤتمر عودة اللاجئين السوريين والنازحين يدخل مرحلته النهائية، ومن المقرر عقده في 11-12 نوفمبر الجاري في دمشق"، مشيرة إلى أن بلادها تشارك بنشاط في هذا العمل.



ودعت زاخاروفا جميع الدول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى الاستجابة للدعوات والمشاركة في هذا المؤتمر الإنساني الهام، لافتة إلى أن مشكلة عودة اللاجئين السوريين والنازحين لها مكانة مهمة في عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.



يُذكر أن مؤتمرا دوليا لعودة اللاجئين السوريين تشارك روسيا في تنظيمه سيعقد بالعاصمة الروسية الأسبوع المقبل.



وكانت الولايات المتحدة دعت إلى مقاطعة دولية للمؤتمر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر الإنترنت، بينما انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا هذه الدعوة الأمريكية ضد هذه المبادرة الإنسانية.