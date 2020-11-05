إغلاق الحدود بين ولاية كسلا السودانية وإثيوبيا حتى إشعار آخر

أعلن أمين عام حكومة ولاية كسلا السودانية، الوالي المكلف فتح الرحمن الأمين، إغلاق الحدود بين الولاية ودولة إثيوبيا، اعتبارًا من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، يأتي قرار إغلاق الحدود نظراً للتوترات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا هذه الأيام في منطقة إقليم التقراي المجاور لولاية كسلا.

وأوضح الوالي المكلف أنه سيتم التوجه إلى المنطقة المتاخمة لدولة إثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، مشددا في ذات الوقت بأن السلطات لن تسمح لأي أفراد أو مجموعات بالدخول الى الولاية وفي حوزتهم أسلحة.

وقال الوالي المكلف إن هنالك لجنة سيتم تشكيلها أيضاً؛ للنظر في كيفية التعامل مع المدنيين الذين قد يلجؤون للأراضي السودانية.