قال المرشح الديموقراطي جو بايدن، إنه فاز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ذاكرًا أن الحملة كانت طويلة وفي وقت صعب بالنسبة لبلاده.

وأضاف بايدن، في كلمة، مساء الأربعاء، أن الوقت مناسب لفعل ما يجب كأمريكيين، متابعًا: «سنستمع إلى بعضنا البعض، كي نجتمع كأمة واحدة، وهذا لن يكون سهلا، لكني لست بسيطًا ولا أنتم كذلك».

وتابع: «ما يجمعنا كأمريكيين أكثر مما يفرقا»، مضيفًا أن الرئاسة ليست حزبية وإنما عبارة عن مقعد واحد يتطلب تحمل المسؤولية.

واستطرد: «نحن الشعب لن يتم إسكاتنا ولن نتعرض للتنمر، وأثق أننا سنخرج منتصرين، لكنه لن يكون انتصاري وحدي، لكن للولايات المتحدة كلها».

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.