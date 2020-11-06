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إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 89 ألف حالة

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:23 م
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى 89186 إصابة بعد تسجيل 2089 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ فبراير الماضي فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 683.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 2055 من بين المقيمين و34 من بين الوافدين.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 683.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 264 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45820.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الماضي قرارًا قضى بفرض تدابير عزل على 115 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من صباح الثاني وحتى التاسع من نوفمبر.

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