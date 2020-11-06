قالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أريزونا، إنه يجب حساب كل الأصوات القانونية، معقبة: «نحن هنا لحمايتها».

وأضافت الحملة، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنها ستثبت للشعب الأمريكي أن أريزونا ولاية لترامب، متابعًا: «ندرس ما الذي ستفعله في أريزونا بعد فوز الرئيس ترامب بها، لأن النتائج ستتغير لصالحنا».

وأكدت أن الرئيس ترامب سيفوز حتمًا بولاية أريزونا في النهاية، مشيرة إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام حسمت النتائج لصالح المرشح الديمقراطي بايدن، لكن هذا غير صحيح.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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