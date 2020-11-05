إحالة 285 طبيبا وممرضا بمستشفى قطور المركزي للتحقيق

قرر هاني علي مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 285 طبيباً وممرضاً بمستشفى قطور المركزي للتحقيق بسبب الغياب، وعدم الالتزام بمواعيد العمل اليومية.

وكان رئيس مدينة قطور أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى قطور، اليوم الخميس؛ للتأكد من سير العمل وانتظام الأطباء والتمريض بالمستشفى، وبفحص الدفاتر تبين غياب 285 طبيبًا وممرضًا بدون إذن قانوني، فتقرر إحالتهم للتحقيق.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قد شدد خلال اجتماعه برؤساء المدن والأحياء والمراكز على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية والتعليمية، والتأكد من التزام العاملين بتقديم الخدمة للمواطن مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتوقيع أشد الجزاء على من يثبت تقاعسه عن أداء عمله.