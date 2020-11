أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن فخره بالمشاركة في الانتخابات الأمريكية ممثلًا عن الحزب الديمقرطي، مشيرًا إلى أنه سيحكم الولايات المتحدة كرئيس أمريكي.

وقال بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «دعوني أكون واضحًا: لقد قمت بحملتي الانتخابية بصفتي ديمقراطيًا، لكنني سأحكم البلاد كرئيس أمريكي».

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3