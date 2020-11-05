أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن فخره بالمشاركة في الانتخابات الأمريكية ممثلًا عن الحزب الديمقرطي، مشيرًا إلى أنه سيحكم الولايات المتحدة كرئيس أمريكي.

وقال بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «دعوني أكون واضحًا: لقد قمت بحملتي الانتخابية بصفتي ديمقراطيًا، لكنني سأحكم البلاد كرئيس أمريكي».

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=c3a1aa53-dc23-4f17-aa68-ba23925c5360