تأجيل استئناف هدير الهادي على حكم حبسها عامين لـ10 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة 10 ديسمبر؛ للمرافعة.
وكشفت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.
وأضافت التحريات، برصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تمامًا، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور، تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلًا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارًا بين أوساط المواطنين.
كما أضافت التحريات، أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُؤثم، مطالبين بسرعة ضبطها.
وأكدت التحريات، قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وتم تقديمهن للمحاكمة.