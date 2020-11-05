تأجيل استئناف هدير الهادي على حكم حبسها عامين لـ10 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة 10 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكشفت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وأضافت التحريات، برصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تمامًا، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور، تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلًا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارًا بين أوساط المواطنين.

كما أضافت التحريات، أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُؤثم، مطالبين بسرعة ضبطها.

وأكدت التحريات، قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وتم تقديمهن للمحاكمة.