سقوط أمطار متوسطة على دمياط

تعرضت محافظة دمياط، صباح اليوم الخميس، لسقوط أمطار متوسطة على جميع الأنحاء، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت مدن دمياط وعزبة البرج، ورأس البر ودمياط الجديدة، سقوط أمطار خفيفة على سواحلها، بالإضافة إلى مدن كفر البطيخ والزرقا وفارسكور.

من جهة أخرى، واصلت عربات شفط مياه الأمطار عملها في الشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة في مدينة دمياط الجديدة، التي غمرت المياه عدد كبير من شوارعها.

فيما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياه الأمطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية، وتواجد عمال الصرف الصحى على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة أي طوارئ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن استمرار الحركة في الميناء بشكل طبيعي، ولم تؤثر حالة الطقس على العمل في الميناء.

بينما أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أن قرار منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد يأتي للحفاظ على سلامة الأرواح والمراكب، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر، حيث إن قرار منع المراكب يأتي في إطار الحرص على أرواح الصيادين من الخروج للصيد في ظل ظروف حالة الطقس السيئ.