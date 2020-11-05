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تراجع المبيعات بسنغافورة في سبتمبر رغم انتهاء الإغلاق

تراجع المبيعات في سنغافورة - ارشيفية
تراجع المبيعات في سنغافورة - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:03 م
أعلنت إدارة الإحصاء في سنغافورة، اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في سبتمبر الماضي، ما يشير إلى أن المتسوقين في الدولة المدينة الثرية حذرون في الانفاق رغم انتهاء الإغلاق.

وقالت الإدارة: "سجلت معظم صناعات التجزئة تراجعًا في المبيعات في سبتمبر 2020 على أساس شهري معدل موسميًا".

وجاء التراجع الشهري بنسبة 4.5 بالمئة بعد ارتفاع طفيف في أغسطس الماضي وزيادة بنسبة 27.4 بالمئة في يوليو السابق له، وهو أول شهر كامل بعد فرض إغلاق صارم للتعامل مع زيادة في أعداد فيروس كورونا بين العمال المهاجرين.

واستمر الإغلاق، الذي ظل ساريًا شهرين حتى الثاني من يونيو، حيث اضطرت الكثير من الشركات لغلق أبوابها من السابع من أبريل الماضي.

وتراجع التسوق في سبتمبر الماضي الذي تم قياسه على أساس سنوي في سنغافورة بنسبة 10.8 بالمئة، فيما يرجع الفارق نسبيا إلى "انخفاض مبيعات الهواتف الجوالة مقارنة بالمبيعات المرتفعة من سبتمبر 2019 عندما كانت هناك عمليات لطرح هواتف ذكية جديدة".

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