محافظ البحر الأحمر يستجيب لشكاوي الأهالي بسبب كابلات الكهرباء المكشوفة

استجاب اللواء عمرو حنفي محافظ الأحمر لشكاوى المواطنين من مشكلة كابلات الكهرباء، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وتغطية وردم الكابلات المكشوفة بشوارع مدينة الغردقة.

وغطت شركة كهرباء القناة بتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة بمنطقة المحجر والأمير طلال وإغلاق صناديق توزيع الكهرباء أمام المنازل.

كما وجه "حنفي"، بسرعة الانتهاء من ردم كل الكابلات المكشوفة ورفع كفاءتها بجميع الشوارع والمناطق بمدن المحافظة.

وأكد التنسيق مع شركة الكهرباء والإدارات الهندسية للعمل في ردم أي كابلات كهربائية في الأرض، وقص الأطوال الزائدة لهذه الكابلات، ودفنها تحت الأرض حتى يتم حماية مواطني وأهالي المحافظة من أي أضرار، مع صيانة جميع أعمدة الإنارة ووحدات الإضاءة، وهذا ما قد كلفه حنفي لرؤساء مدن المحافظة.

وطالب بعمل دوريات مستمرة داخل جميع مدن المحافظة، وليس مدينة الغردقة فقط لمتابعة عمليات ردم هذه الكابلات، ودفنها تحت الأرض على عمق كبير بعد أعمال الصيانة التي تتم في أي منطقة.

من جهتها قامت جمعية المحافظة علي البيئة "هيبكا" بعدة حملات نظافة بالمناطق والاحياء بالمدينة، حتى تظهر الغردقة بالشكل الجمالي اللائق لكونها أحد أهم المقاصد السياحية.