 أستراليا تبرم صفقتين إضافيتين للحصول على لقاح كورونا أوائل 2021 - بوابة الشروق
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أستراليا تبرم صفقتين إضافيتين للحصول على لقاح كورونا أوائل 2021

د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:23 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:23 ص

 أبرمت الحكومة الأسترالية اتفاقين إضافيين مع منتجين للقاح مضاد لفيروس كورونا، مما يتيح للبلاد الحصول على أكثر من 134 مليون جرعة بشكل إجمالي، حسبما أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس.

وأوضح موريسون أنه في ظل الصفقتين الجديدتين، ستوفر شركة "نوفافاكس" 40 مليون جرعة لقاح، وشركة "فايزر بايوتيك" 10 ملايين جرعة.

وأوضح موريسون أنه إذا ثبت أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة، من المتوقع أن تكون متاحة في أستراليا أوائل أو منتصف 2021.

وتضاف الصفقتان إلى اتفاقين سابقين، أحدهما مع جامعة أوكسفورد وشركة الأدوية العملاقة "أسترازينكا"، والآخر محلي من جامعة كوينزلاند مع شركة التكنولوجيا الحيوية "سي اس ال".

وتصل هذه الاتفاقات الجديدة باستثمارات البلاد المتعلقة بـ "كوفيد 19" إلى 3ر2 مليار دولار أمريكي.

وتعمل الحكومة في إعداد خطة أولية لإتاحة اللقاحات في أوائل عام 2021، مجانا، ودون أن تكون إلزامية.

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