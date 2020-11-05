الغندور: مصطفى محمد من أفضل مهاجمي العالم

قال الإعلامي خالد الغندور نجم وقائد الزمالك السابق، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق من أفضل المهاجمين في العالم.

وأضاف الغندور أن مصطفى محمد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم من حيث استغلال ضربات الرأس.

وتابع: "الانقضاض بهذه الصورة وتوجيه الكرة بهذه القوة، يحتاج مواصفات خاصة للاعب، منها أن يكون قوي البنية، وهو ما يتوافر في مصطفى محمد حيث يمتاز بالقوة العضلية التي تساعده على الارتقاء عالية ومقابلة الكرات والتوجيه الجيد والقوي".

وكان مصطفى محمد قد سجل هدفين في فوز الزمالك 3-1 على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين.