قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن التصويت في أمريكا مقدس، لذا فإن إرادة الشعب هي من ستنتصر.

ودعا بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، الجميع إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس حتى اكتمال عد الأصوات، قائلًا: الديمقراطية أحيانا تتخلف عن الموعد ونحتاج إلى صبر.

وأضاف: «نحن ما زلنا نشعر بأننا نبلي بلاءً حسنا، ولا شك أننا نتجه نحو الفوز، وسنعلن قريبا من الفائز»، مشيرًا إلى ضرورة عد جميع الأصوات.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=c3a1aa53-dc23-4f17-aa68-ba23925c5360