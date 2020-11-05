 «الحشد الشعبي» في العراق يؤسس ناد رياضي ويحصل على إجازة رسمية - بوابة الشروق
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«الحشد الشعبي» في العراق يؤسس ناد رياضي ويحصل على إجازة رسمية

رويترز
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:08 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 7:08 ص

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الأربعاء، منحها شهادة تأسيس لنادي الحشد الرياضي التابع لهيئة الحشد الشعبي.

وبحسب نص شهادة التأسيس، بات بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات المحلية والخارجية.

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