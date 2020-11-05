استعدادات مكثفة لتأمين نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

تجري الجهات المعنية استعدادات مبكرة لتأمين اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، ناديي الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا، والتي ستقام في مصر، بعد تأهل فريقين مصريين للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وتضع "الأفريقية للأمن والحراسة" بقيادة اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، خطط أمنية، تضمن الخروج بالمباراة لبر الأمان، والظهور بها في مشهد حضاري يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

ويحرص رجال الأمن على تأمين فريقي المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الأجنبي، مع استمرار عمليات التأمين داخل الملعب حتى انتهاء المباراة وتسليم الجوائز للفائزين.