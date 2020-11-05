 فنلندا تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا بعد فترة استقرار نسبي - بوابة الشروق
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فنلندا تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا بعد فترة استقرار نسبي

(د ب ا)
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:01 م

قالت السلطات الصحية في فنلندا إنه تم تسجيل زيادة طفيفة في أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا بعد فترة" استقرار نسبي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة القول اليوم الخميس إن فنلندا سجلت 1428 حالة إصابة جديدة خلال أسبوع حتى الأول من نوفمبر الجاري، مقارنة بـ1230 حالة جديدة خلال الأسبوع الذي سبقه.

وقالت ليزا ماريو فويبيو بولكي، المسؤولة بالوزارة " الوضع، على الرغم من أنه كان مستقرا خلال الأسابيع الأخيرة ، فإنه متفجر".

وأشارت الوزارة إلى أن معظم حالات العدوى محلية، موضحة أن تدهور الوضع في بقية أنحاء أوروبا يمثل عامل خطورة.

وقد سجلت فنلندا أقل من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 361 حالة وفاة منذ فصل الربيع.


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