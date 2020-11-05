 الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال الكردستاني على البيشمركة في دهوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال الكردستاني على البيشمركة في دهوك

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:15 ص

أدانت الحكومة العراقية، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة الكردية في محافظة دهوك.

وأعربت الحكومة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، واعتبرته اعتداءً على سيادة البلاد، مضيفا أنه ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لأمن وسيادة البلاد.

وكانت تقارير اخبارية أفادت أمس بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة بهجوم صاروخي، أثناء أداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية، شمال محافظة دهوك، وسقط ضحية على الأقل، وأصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة.


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