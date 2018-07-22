الجيش الألماني يعتزم زيادة وحدته لمكافحة كورونا لـ16 ألف جندي

أعلن الجيش الألماني أنه سيجعل ألف جندي آخرين جاهزين للمشاركة في خدمات المساعدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مارتن شلايس، جنرال بالجيش الألماني، اليوم الخميس في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين إنه بذلك سيزداد العدد الإجمالي للوحدة المخصصة لمكافحة كورونا من الجيش الألماني إلى 16 ألف جندي حتى نهاية نوفمبر الجاري على أقصى تقدير.

وأضاف شلايس أنه سيتم حاليا فحص التخطيط لضم مزيد من الجنود لحالة الطوارئ كاحتياطي –ربما بإضافة بضعة آلاف آخرين، متابعًا: "من الواضح أن الموجة الثانية تجتاح ألمانيا وأوروبا بشكل أشد مما كان متوقعا وكان مأمولًا".

وأشار إلى أنه اتضح خلال المساعدات المقدمة من جنود الجيش الألماني للمواطنين في ظل أزمة كورونا أنه يبدو أن كثيرا من الألمان لم يكن لديهم أي تواصل قبل ذلك مع جنود الجيش الألماني، لافتًا إلى أنه يسمع أن هناك اندهاشًا من الاستعداد للمساعدة والتعاطف، وأشار إلى أنه هو نفسه يندهش من ذلك ويتسآل عن الصورة التي كانت سائدة من قبل.

وأوضح أنه يتوقع زيادة الطلب على جنود الجيش الألماني في المساعدات الإدارية في مكاتب الصحة، لافتًا إلى أن الجيش الألماني مستعد لتقديم الدعم لوجيستيًا لحملات التطعيم المحتملة على مستوى ألمانيا.