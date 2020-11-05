الاتحاد الأوروبي: نراقب باهتمام كبير الانتخابات الأمريكية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يراقب باهتمام وانتباه تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.



وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ايريك مامير ،أي تصريح له، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظامًا انتخابيًا صلبًا وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، و"يعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع" بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



يُذكر أنه على الرغم من عدم إعلان المسؤولين الأوروبيين صراحة عن تفضيلهم لمرشح دون آخر، إلا أن العديد منهم أعربوا أكثر من مرة عن رغبتهم برؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية.