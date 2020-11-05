يتميز نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، القائم على الاقتراع العام غير المباشر، باعتماده في نهاية المطاف على الهيئة الناخبة أو ما يسمى "المجمع الانتخابي" لحسم هوية الرئيس الجديد، ما يعني أن الحصول على غالبية أصوات الناخبين لا يعني بالضرورة الفوز بالاقتراع، ولكن ما الخطوات التي سبقت وجود هذا النظام؟

يقول فيليب جي فانفونس، أستاذ تعليم الدراسات الاجتماعية: "اتفق المندوبون في فيلادلفيا في صيف عام 1787، على أن البلد الجديد الذي كانوا يؤسسونه لن يكون له ملك بل سلطة تنفيذية منتخبة لكنهم لم يتفقوا على كيفية اختيار ذلك الرئيس، الذي ينطلق بالولايات المتحدة".

وتمت مناقشة ثلاث مقاربات خلال المؤتمر الدستوري للاختيار، الانتخاب من قبل الكونغرس، والاختيار من قبل المجالس التشريعية للولاية والانتخابات الشعبية، على الرغم من أن حق التصويت كان مقصورًا بشكل عام على الرجال البيض من ملاك الأراضي، في ذلك الوقت، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

هل يجب أن يختار الكونجرس الرئيس؟

اعتقد بعض المندوبين في المؤتمر الدستوري أن السماح للكونجرس باختيار الرئيس من شأنه أن يوفر حاجزًا، بحيث يكون للشخصيات البارزة وأصحاب المؤهلات والمعرفة هم من يمتلكون حق الاختيار الفعلي، ليتناسب ذلك مع دولة بحجم الولايات المتحدة.

وأعرب آخرون عن قلقهم من أن هذا النهج يهدد الفصل بين السلطات التي تم إنشاؤها في المواد الثلاثة الأولى من الدستور، قد يختار الكونجرس سلطة تنفيذية ضعيفة لمنع الرئيس من استخدام حق النقض؛ ما يقلل من فاعلية أحد ضوابط وتوازنات النظام، بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر الرئيس بأنه مدين للكونغرس ويعيد بعض السلطة إلى السلطة التشريعية.

وأعرب مندوب فرجينيا، جيمس ماديسون، عن قلقه من أن إعطاء الكونجرس سلطة اختيار الرئيس، قد يتم سن قوانين استبدادية، بناء على ذلك، وتم تجنب هذه الفكرة فيما بعد.

مشرعو الولايات أم الشعب

اعتقد بعض المندوبين أن إشراك الولايات بشكل مباشر في اختيار رئيس الحكومة الوطنية كان نهجًا جيدًا للنظام الفيدرالي الجديد، لكن آخرين، بمن فيهم ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، كانوا قلقين من أن الولايات ستختار مسؤولا تنفيذيا ضعيفا لزيادة سلطتها.

وكان النهج الأخير الذي تمت مناقشته هو نهج الانتخابات الشعبية، بعض المندوبين، مثل مندوب نيويورك جوفيرنور موريس، نظروا إلى الرئيس على أنه الوصي على الشعب، الذي يجب أن ينتخبه الجمهور مباشرة.

واعترضت الولايات الجنوبية، بحجة أنها ستكون في وضع غير مناسب في الانتخابات الشعبية بما يتناسب مع عدد سكانها الفعلي، بسبب الأعداد الكبيرة من "السود" فيها الذين لا يستطيعون التصويت. تم حل هذا في النهاية - في واحدة من تلك التسويات العديدة - من خلال اعتبار كل شخص مستعبد على أنه ثلاثة أخماس الشخص الحر لأغراض التمثيل.

شارك جورج ماسون، مندوب من ولاية فرجينيا، شكوك جيفرسون بشأن الأمريكيين السود وغير الأصليين، قائلا إنه من غير الطبيعي إحالة اختيار الرئيس إلى الشعب، ووصف الأمر وكأنه "طلب تمييز الألوان إلى رجل أعمى".

لجنة لحل الأزمة والاختيار

عين المندوبون لجنة من 11 عضوًا - واحد من كل ولاية في المؤتمر الدستوري - لحل هذه المشكلة والتي أطلقوا عليها اسم "اللجنة الكبرى للمسائل المؤجلة"، وكُلفت بحل الأعمال غير المنجزة ومن بينها كيفية انتخاب الرئيس.

في البداية، فضل ستة من الأعضاء الأحد عشر الانتخابات الشعبية الوطنية، لكنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون المصادقة على الدستور بهذا البند، لأن الولايات الجنوبية لن توافق عليه ببساطة.

بين 31 أغسطس و4 سبتمبر 1787، كافحت اللجنة للتوصل إلى حل وسط مقبول، اقترح التقرير الثالث للجنة إلى الاتفاقية تبني نظام الناخبين، والذي من خلاله يمكن للشعب والولايات المساعدة في اختيار الرئيس، ليس من الواضح أي مندوب جاء بالفكرة، والتي كانت حلا وطنيًا، والتي عكست الهياكل الأخرى في الدستور.

وشعر هاميلتون والمؤسسون الآخرون بارتاح تجاه هذا الحل لأن مع نظام التسوية لن يؤثر الجهل العام ولا التأثير الخارجي على اختيار زعيم الولايات المتحدة، وأن يصبح الرئيس شخصًا مؤهلًا، واعتقدوا أن الهيئة الانتخابية ستكون بمثابة ضابط على الجمهور.