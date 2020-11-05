جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 597 ألفا و359 حالة والوفيات 10883

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 597 ألفا و359 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 10 آلاف و883 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 383 ألفا و598 شخصا.



وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.



من جانبه أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد، حيث بلغ 19990 حالة جديدة.



يذكر أن أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة قبل ذلك كانت تبلغ 19059 حالة إصابة يوم السبت الماضي.



يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة قبل أسبوع كان يبلغ 16774 حالة إصابة يوم الخميس الماضي.



وبشكل إجمالي أوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 597583 حالة إصابة على مستوى ألمانيا منذ بدء تفشي المرض.



وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 10930 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في الربيع، وزاد بذلك بإجمالي 118 حالة عما كان عليه أمس.



وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، بلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن في ألمانيا 391600 شخص.



وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 81ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 94ر0، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أقل من شخص في المتوسط.