الآلاف من المزارعين بالهند يحتجون على قوانين جديدة من شأنها تقليص إيراداتهم

نظم الآلاف من المزارعين احتجاجات، وأغلقوا طرقا سريعة بالهند اليوم الخميس، وذلك بسبب مجموعة من القوانين التي يقولون إنها سوف تقلص إيراداتهم وتفيد الشركات الكبرى فقط.



وجرى تنظيم الاحتجاجات الرئيسية في ولايتي بنجاب وهاريانا بشمال البلاد، حيث نظمت مجموعات من المزارعين مسيرات وأغلقوا طرقا ونظموا اعتصاما استمر أربع ساعات.



وتؤكد حكومة حزب بهاراتيا جاناتا أن القوانين التي مررها البرلمان في شهر سبتمبر الماضي سوف تسهل على المزارعين بيع منتجاتهم للجهات المؤسساتية الراغبة في الشراء وبأسعار أفضل، مما سوف يحررهم من احتكار الوسطاء التقليديين الذين يهيمنون على التجارة.



ولكن المنتقدين يقولون إن التغيرات سوف تنهى عملية شراء الحبوب بأسعار مضمونة من جانب الحكومة، وتترك المزارعين ضعفاء أمام قوى السوق.



ويشار إلى أن قطاع الزراعة يمثل نحو 15% من اقتصاد الهند، ويعد المصدر الرئيسي لمعيشة نحو 58% من تعداد سكانها.