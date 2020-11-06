أكد محمد بركات مدير الكرة بمنتخب مصر، أنه لديه ثقة في لاعبي الفراعنة لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن الهدف في الفترة المقبلة هو تصحيح الصورة التي ظهر بها المنتخب في المعسكر الماضي.

ويلتقي منتخب الفراعنة مع توجو يوم 14 و17 من الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال بركات في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس":«بدأنا المعسكر المفتوح يوم 3 نوفمبر لـ9 نوفمبر، ومن 9 إلى 13 نوفمبر التدريب على ستاد القاهرة والمباراة يوم 14 ثم عشاء في الفندق ونصل توجو يوم 15، ومران خفيف على ملعب ترتان بجوار فندق الإقامة».

وأشار بركات إلى أن مواجهة توجو ستكون في السادسة مساء 17 نوفمبر بتوقيت القاهرة.

وواصل:«كنا نطمع في البداية أسبوعا قبل يوم 9 نوفمبر، ولكن تأجيل نهائي الأبطال منحنا فرصة الاستعانة بلاعبي الأهلي مع بداية المعسكر المفتوح، ولن أشتكي، راضون عن هذه الفترة».

وأضاف:«أتمنى أن يحالف الجهاز الفني التوفيق في اختيار التشكيل الأمثل في المباراتين، وطالما اللاعبون في حالتهم لا أخاف شيئا».

وأكمل:«أتواصل مع اللاعبين المحترفين الخمسة، أحمد حجازي ينضم أولا، وأحمد حسن كوكا فجر يوم 9 نوفمبر، وكذلك محمد النني وتريزيجيه يوم 9 نوفمبر مساءً، يوم 10 نوفمبر سيكون المعسكر كامل العدد».

وأضاف:«نتوقع الإصابات في أي معسكر، لذا نضم عدد كبير من اللاعبين تحسبا لأي ظروف، بدليل ضم 32 لاعبا في أول معسكر، ثم حرمتنا الظروف من 11 لاعبا لنضطر لاستدعاء لاعبين لاستكمال القائمة هما أيمن أشرف وكريم طارق».

وحول مباراة العودة مع توجو قال:«نتواصل منذ شهر مع مسؤولي السفارة المصرية في توجو، لم يتم إبلاغنا في شيء، المباراة في موعدها، الإجراءات صعبة بشأن المسحات الطبية رغم أننا سنتواجد في توجو يومين فقط».

وأكمل:«لدي ثقة في لاعبينا لأبعد الحدود، ورغم الظروف الصعبة في أول معسكر، كنت متفائلا بتحقيق نتائج أفضل، ولكن حققنا تعادلين، وأعتقد أن هذه ليست مكانتنا، المفترض أن نكون من الدول التي لها ريادة في إفريقيا».

وأتم:«هدفنا تصحيح الصورة، وتحقيق نتائج إيجابية تعيدنا لصدارة المجموعة، ليطمئن الجمهور، لأن القادم أصعب في شهر مارس، ثم في شهر 6 تصفيات كأس العالم، وحينما أقارن بين تصفيات إفريقيا وتصفيات المونديال، فبالتأكيد تصفيات المونديال أصعب كثيرا، ولكن علينا التركيز والقادم أفضل بمشئية الله».