الإمارات تسجل 3 وفيات و1289 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 508 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 138 ألفا و599 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 1135 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 136 ألفا و118 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 131 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.