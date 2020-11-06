تشهد مساجد الجزائر، غدا الجمعة، إقامة أوّل صلاة جمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، إذ يدخل قرار رفع التعليق عن صلاة الجمعة حيز التنفيذ بأمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون وبعد مشاورة لجنة متابعة فيروس كورونا.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، يسمح القرار بإقامة صلاة الجمعة عبر المساجد بطاقة استيعاب ألف مصلي فما أكثر، ووفق بروتوكول صحي.



وبالإضافة إلى رفع التعليق عن صلاة الجمعة، ستفتح ذات المساجد لتأدية صلاة الفجر على أن تتوفر فيها الشروط الصحية المتفق عليها.



وكشف مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية عزوق محند، للإذاعة الوطنية الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها، عقب قرار تعليق إقامة صلاة الجمعة بالمساجد وهي:



إلزام الأئمة بألا تتجاوز الخطبة والصلاة مجتمعتين 15 دقيقة وذلك حرصا منها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.



تفتح المساجد فقط لأداء الصلوات الخمس أما أماكن الوضوء والمكتبات المسجدية ومصليات النساء تبقى مغلقة.



ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي أثناء تأدية الصلوات الخمس.