جمعة: الزمالك لا يخيف الأهلي

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يري وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فرص القطبين متساوية خلال المباراة النارية المرتقبة التي ستجمعهم لأول مرة في تاريخ بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد فوزه على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1. في المقابل تأهل الأهلي للنهائي بعد اقصائه فريق الوداد المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة :" بي إن سبورتس" : الزمالك يملك فريق جيد قوي، ولكنه بكل تأكيد ليس الفريق الذي يخيف الأهلي".

وأضاف:" فرص الأهلي كانت ستكون أقل مع فايلر، ولكن أداء الأهلي حاليا مع موسيماني يختلف".

وأكمل:" المواجهة في هذه المرة متساوية 50٪ لكل فريق".

ويستضيف ستاد برج العرب يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.