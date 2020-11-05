 جمعة: الزمالك لا يخيف الأهلي - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 11:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

جمعة: الزمالك لا يخيف الأهلي

محمود عيسى
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 11:46 ص

يري وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فرص القطبين متساوية خلال المباراة النارية المرتقبة التي ستجمعهم لأول مرة في تاريخ بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد فوزه على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1. في المقابل تأهل الأهلي للنهائي بعد اقصائه فريق الوداد المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة :" بي إن سبورتس" : الزمالك يملك فريق جيد قوي، ولكنه بكل تأكيد ليس الفريق الذي يخيف الأهلي".

وأضاف:" فرص الأهلي كانت ستكون أقل مع فايلر، ولكن أداء الأهلي حاليا مع موسيماني يختلف".

وأكمل:" المواجهة في هذه المرة متساوية 50٪ لكل فريق".

ويستضيف ستاد برج العرب يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك