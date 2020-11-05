أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف و54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 54 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الالكتروني- إن أرقام اليوم تجاوزت لليوم الثاني على التوالي أربعة آلاف إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 41 ألفا و178 حالة.

وأضافت الوزارة أنه لايزال هناك 239 مريضاً بكورونا داخل وحدات العناية المركزة بالمستشفيات لتلقي العلاج، بينما سجلت البلاد في آخر 24 ساعة 403 حالات شفاء.