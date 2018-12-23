العراق: داعش يعدم مهندسا يعمل لدى منظمة أممية في قضاء الرطبة

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم المهندس الذي تم اختطافه مؤخرا في قضاء الرطبة الواقع غرب البلاد.

وأفاد المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية) الإخبارية ـ بأن تنظيم داعش الإرهابي نشر على مواقعه عملية إعدام المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي تم اختطافه مؤخرا في شرق مدينة الرطبة غربي البلاد.

وكان تنظيم داعش اختطف في 25 سبتمبر 2020، المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي كان يعمل لدى منظمة الامم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) في احدى الجسور المتضررة الواقعة على بعد 50 كم شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي بوسط العراق.

وتعد هذه أول عملية اختطاف تسجل خلال هذا العام في محافظة الأنبار، التي تشهد استقرارا أمنيا بعد القضاء على عناصر التنظيم المتطرف.

وتقوم منظمة الأمم المتحدة بمساعدة سكان المناطق التي كان يحتلها تنظيم (داعش) من خلال إعادة إعمار الجسور المهمة وبعض البنايات ذات النفع العام، التي دمرت من قبل التنظيم الإرهابي.