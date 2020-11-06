إيران: الولايات المتحدة فقدت سيطرتها على العالم

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحكومة الأمريكية لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم، ولم يعد بإمكانها أن تظهر للدول الأخرى كيف تحمي حقوق المواطنين.

وأضاف ظريف خلال زيارته لفنزويلا، اليوم الخميس، أن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، وأثنى على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة الولايات المتحدة للإطاحة به.

وقال: "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

من جهته، وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا علاقة بلاده وإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

ووصل ظريف إلى العاصمة الفنزويلية الأربعاء، لتكون المحطة الأولى في إطار جولة لاتينية تشمل كوبا وبوليفيا وفنزويلا.