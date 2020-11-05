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هاريس: السباق الرئاسي مستمر حتى فرز آخر ورقة اقتراع

رويترز
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:56 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 1:56 ص

ردت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كمالا هاريس على إعلان حملة دونالد ترامب بأنه سيفوز في ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، مؤكدة أن "السباق مستمر حتى فرز آخر صوت".

وكتبت هاريس في حسابها عبر "تويتر": "هذا السباق لم ينته حتى يتم احتساب كل بطاقة اقتراع".

وقد اعتبر مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن أي تقارير إعلامية حسمت النتيجة لصالح بايدن في أريزونا "هي تقارير مخطئة تماما"، مضيفا أن ترامب سيتفوق فيها بـ30 ألف صوت.

وتابع: "إذا احتسبنا جميع الأصوات المدلى بها قانونيا، فإننا نعتقد أن الرئيس سيفوز".

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