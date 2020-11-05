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العراق.. اكتشاف فيروس جديد يصيب الأسماك

رويترز
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:54 ص

كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، عن ظهور بؤر لمرض فيروس "الكوي هيربس" في الأسماك في عدد من محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "فرق الرصد والتحري عن الأمراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور بؤر لهذا المرض في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد خلال هذا الأسبوع".

وأضافت: "تم إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية لحين توفر العلاج، فضلا عن زيادة الوعي والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض".

يذكر أن مرض الكوي هيربس في الأسماك يعرف بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم.

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