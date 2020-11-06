شالكه يتوصل لاتفاق بشأن خفض رواتب لاعبيه

وافق لاعبو فريقه شالكه على خفض رواتبهم خلال الموسم بأكمله لمساعدة النادي المتعثر ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال جائحة فيروس كورونا

وقال يوخن شنايدر عضو مجلس إدارة نادي شالكه الرياضي اليوم الخميس لدار نشر (فونكه) الصحفية الألمانية إنه تم التوصل إلى "تسوية جيدة وودية.

لم يتم كشف النقاب عن القيمة المالية التي وافق لاعبو شالكه على تقليصها، لكن شنايدر قال إن الاتفاق قد تم على تطبيق تخفيض الأجور بأثر رجعي بدءا من الأول من آب/أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن التخفيضات سوف تطبق حتى نهاية الموسم في آيار/مايو 2021.

وأوضح شنايدر "لم يكن هناك رفض مطلقا من جانب الفريق، ولكن كان هناك دائما تعاون بناء" ، مشيدا "بموقف الفريق بأكمله.

من جانبه، صرح عمر ماسكاريل قائد فريق شالكه بأن الأمر "تمت تسويته بطريقة غير معقدة"

وتضرر شالكه، المثقل بالديون بشدة، من تراجع الإيرادات خلال فترة الوباء، لاسيما في ظل إقامة المباريات بدون جماهير، أو السماح بحضور عدد محدود من المتفرجين.

كما يعاني الفريق أيضا على أرض الملعب، حيث لم يحقق أي فوز في 22 مباراة بالدوري الألماني، ويحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) حاليا في ترتيب البطولة برصيد نقطتين من ست مباريات، ويستعد الآن لمواجهة حاسمة مع مضيفه ماينز (متذيل الترتيب) بعد غد السبت في المرحلة السابعة للمسابقة.