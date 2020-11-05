مستشار لمكافحة التطرف: منفذ هجوم فيينا حاول الانضمام لداعش

قال مستشار لمكافحة التطرف إن الرجل الذي قتل أربعة أشخاص، وأصاب أكثر من 20 في فيينا هذا الأسبوع، كان قد عبَّر عن معتقداته الدينية المتطرفة بشكل متزايد قبل الهجوم.



وأوضح موسى الحسن دياو، مؤسس هيئة ديراد، لوكالة الأنباء الألمانية، أن المستشار الذي يعمل مع المنظمة غير الربحية أبلغ السلطات القضائية بهذا التطور.



وأضاف دياو أنه مع ذلك فإن المستشار لم ير مؤشرات على أن الشاب كان يخطط لهجوم دموي، مؤكدًا أنه ينبغي عدم إلقاء اللوم على مسئولي العدالة.



وقضى المهاجم كوجتيم فيض الله، عقوبة السجن لمحاولته الانضمام إلى متطرفي الدولة الإسلامية في سوريا، لكن أطلق سراحه في أوائل ديسمبر بشرط التعاون مع الضباط المسئولين عن الإفراج المشروط ومع ديراد.