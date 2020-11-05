أكثر من 500 ألف أسترالي يؤيدون التحقيق في احتكار روبرت مردوخ للإعلام في بلادهم

وقع أكثر من نصف مليون أسترالي على عريضة عبر الانترنت تدعو إلى إجراء تحقيق في "احتكار" روبرت مردوخ للإعلام في بلادهم.

وعند غلق باب التوقيع على العريضة بحلول الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء، بالتوقيت المحلي، كان عدد الموقعين على العريضة التي تدعو لجنة مَلكية -أعلى أشكال التحقيقات الرسمية في أستراليا- إلى النظر في تنوع وسائل الإعلام في البلاد، إلى 510 ألف و876.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود أطلق العريضة في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقد صارت الأكبر في البلاد التي تقدم إلى البرلمان، حيث تجاوز عدد التوقيعات عليها، عريضة " إعلان حالة الطوارئ المناخية" في 2019، والتي بلغت آنذاك 404 آلاف و538.

وقال رود في مقطع فيديو لدى إطلاق العريضة إن مردوخ "سرطان يستشري في ديمقراطيتنا- سرطان متغطرس على ديمقراطيتنا."

وأضاف إنه يتعين على لجنة ملكية النظر في "إساءة احتكار الإعلام في أستراليا".

ورحب رود صباح يوم الخميس، بالتوقيت المحلي، بالاستجابة التاريخية للعريضة، وأعرب عن امتنانه وشعوره بالسعادة الغامرة، كما غرد على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد تحدث نصف مليون أسترالي.