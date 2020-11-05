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عمدة روما تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عمدة روما
عمدة روما
رويترز
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:40 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:40 ص

أعلنت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، مساء الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "فحصي الخاص بمرض COVID-19 أعطى نتائج إيجابية. أنا في حالة جيدة ولا توجد أي أعراض للمرض لدي".

وأضافت عمدة روما البالغة 42 عاما من عمرها: "سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدي دائما".

وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز مؤخرا مستوى 30 ألف حالة يوميا، بينما يشهد أيضا مؤشر الوفيات زيادة ملموسة رغم أنه لا يزال بعيدا عن الأعداد التي تم رصدها في فترة الذروة حينما تجاوزت الحصيلة 900 متوف على أساس يومي.

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