الطب الشرعي: طفل المعادي وأصدقاؤه يتعاطون مخدرات

تسلمت صباح اليوم النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي، الذي جاء به بأن "طفل المعادي"، و3 من أصدقاءه يتعاطون مخدرات.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، إرسال المتهمين، إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة دم وبول؛ لبيان عما إذا كان بتلك العينات يتعاطوا لجواهر مخدرة من عدمه.

وقرر قاضي المعارضات المختص، أمس الأربعاء، تجديد حبس 4 من أصدقاء طفل المعادي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإيداع الطفل، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع.