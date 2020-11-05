أصابت جائحة كورونا المستجد، المكسيك، بقوة، بعدما قتلت أكثر من 92 ألف شخص، ورغم خطورة الموقف إلا أن مدينة سان خوان دلريو المكسيكية أبت التوقف عن تقليدها الاحتفالي بالموت، لتقيم مسابقة أفضل صويت على الموتى، وللإجراءات الاحترازية، تم إجراء المسابقة عبر الإنترنت بدلا من أن يحضرها المئات كما كان يحدث كل عام.

وقال إدواردو غيان، مدير هيئة السياحة بالمدينة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن 27 سيدة اشتركن وأرسلن مقاطع الفيديو التي لا تتجوز الدقيقتين من البكاء والعويل، لتقوم اللجنة باختيار الأفضل بينها، مضيفا أن الإقبال جاء ضعف العام الماضي.

وفازت الممثلة المكسيكية كتلين شافيز بجائزة المركز الأول وقمتها 164 دولارا، عن مقطع الفيديو الذي قامت خلاله بالضحك أولا، وبعد ذلك التحديق داخل قبر أحد الموتى والبكاء بحدة.

وتقول كتلين، إن لديها خبرة في البكاء من خلال مهنتها في التمثيل، وما دفعها للمشاركة هو شعورها بالفراغ بعد توقف الأعمال الفنية خلال الوباء.

وكان المركز الثاني من نصيب السيدة الخمسينية ما سلفيريا، التي أقنعتها ابنتها بالمشاركة، وانبهر المحكمون ببساطة الفيديو الخاص بها؛ إذ كانت تبكي في المنزل فقط دون توابيت أو مقابر.

ويقول خوان كارلوس، أحد أعضاء لجنة التحكيم، إن الفيديو الخاص بسلفيريا هو كل المطلوب من المتسابقين، وهو البكاء بصدق.

ومن الأشياء الطريفة في المسابقة، هو الفيديو الذي تقدمت به الثلاثينية براندا توريز، وهي تنوح على عام 2020 التي أفسدها الكورونا؛ حيث قامت برش المصور بالمعقم ونزع كمامتها والعويل بعمق.

وقالت براندا إن هذا العام هو الأجدر بالبكاء عليه، مضيفة أن الأمر قد يحمل طابع كوميديا، التي هي جزء أصيل في ثقافة المكسيكيين.