تراجع الدولار مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان، وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، واليورو، بعد تقارير إعلامية عن دراسة بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن قرارا حول السياسة في وقت متأخر اليوم الخميس، تحويل أسعار الفائدة إلى سالبة، وفقا لوكالة رويترز.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة في التجارة تُضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع اليوان في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلاً مكاسبه، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 93.350 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1736 دولار اليوم، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2960 دولار، وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33% إلى 90.55 بنس.

وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.