الإسماعيلي يبحث استعارة مهاجم بيراميدز في الميركاتو الجاري

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يسعى نادي الإسماعيلي لاستعارة ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز، والمنتهي إعارته لنادي طلائع الجيش بالموسم المنقضي، حيث دخل في مفاوضات قوية لضمه خلال الفترة الأخيرة.

ورفض اللاعب تمديد الإعارة مع طلائع الجيش، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة بعد صعوبة مأمورية بقاءه في بيراميدز لوجود أكثر من عنصر مميز في مركزه بالفريق.

ويرغب مسؤلو الدروايش في استعارة منسي بعد صعوبة ضم فادي فريد مهاجم فريق أسوان، والذي طلب الأخير مبلغ ٥ مليون جنية للموافقة علي رحيله، ويسعى الإسماعيلي لسد الفراغ في مركز رأس الحربة بعد احتمالية رحيل الناميبي شيلونجو.

وأبرم مسؤلو الإسماعيلي ٤ صفقات في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بالتعاقد مع لاعب جنت البلجيكي السابق احمد مصطفى، والانجولي أري بابل والبرازيلي باتريك فييرا صانع العاب نجران السعودي وظهير أيسر اتحاد العاصمة الجزائري السابق رضوان شريفي في صفقة انتقال حر.