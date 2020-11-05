المركز القومي للترجمة ينعي رؤوف وصفي رائد تبسيط العلوم في العالم العربي

نعى المركز القومي للترجمة الكاتب والمترجم الكبير رؤوف وصفي (1939-2020)، رائد تبسيط العلوم في العالم العربي، وتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وقرائه وتلامذته، مشيرا إلى أنه ترك للأمة العربية تاريخا طويلا وإرثا من الأعمال القيمة التي قدمها للقارئ المصري والعربي.



وتسلم الدكتور رؤوف وصفي جائزة الترجمة العلمية عن ترجمته لكتاب "رؤية نانونية" من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في احتفالية يوم المترجم التي أقامها المركز القومي للترجمة في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، وقد عمل الراحل بالتدريس بجامعات مصر والعراق والكويت، ورأس تحرير سلسلة الكتاب الشهري (الثقافة العلمية للشباب) الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية، وقام بتأليف عدد كبير من الأعمال وترجمتها منها: "الكون والثقوب السوداء"، "الإنسان الاّلي: الروبوت"، "كوكب الأرض"، "الخيال العلمي: يروض المستقبل ويبشر بالسيطرة عليه"، "رحلة في فيزياء المادة والكون".



وصدرت للراحل عن المركز القومي للترجمة مجموعة كبيرة من الأعمال: "ثلاث رؤى للمستقبل: أدب الخيال العلمي الأمريكي والبريطاني والروسي"، "حرب العوالم"، "الرجل الخفي"، "بشر كالأرباب"، "القصص القصيرة الكاملة لهربرت جورج ويلز، "الجانب المظلم للكون "، "القصص القصيرة لراي برادبوري"، "استشراف المستقبل: ثورة التكنولوجيا النانونية" و"رؤية نانونية".



كذلك فإن له تجربة منفردة ومتميزة في كتابة قصص للشباب عبر سلسلة روايات مصرية للجيب وهي سلسلة "نوڤا" والتي تعد من بين أقوى سلاسل الخيال العلمي في العالم العربي واستهدف بها الناشئة والشباب، كما شارك في الكتابة للطفل عبر عدد من مجلات الأطفال العربية أبرزها مجلة "ماجد" من خلال سلسلة "طريقك إلى النجاح" التي قدم من خلالها أفكارا عملية للتنمية الذاتية وعني فيها بتحفيز وعي القاريء الشاب الخيال العلمي.



ترجمت بعض قصصه من الخيال العلمي إلى الايطالية، وحصل على جائزة أفضل كاتب علمي من مؤسسة هانز زايدل الألمانية وأيضا جائزة تبسيط العلوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتوج مساره الترجمي المتميز بفوزه بجائزة الترجمة العلمية من المركز القومي للترجمة.