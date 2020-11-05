 مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجارين بشمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجارين بشمال أفغانستان

د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:07 م

قال مسئولون، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 17 آخرين، في انفجارين بإقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فارهاد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانفجارين وقعا في منطقة شولجارا نحو الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت جرينتش).

وأضاف فارهاد أن الانفجارين وقعا نتيجة قنبلتين كانتا مزروعتين داخل سيارة ودار ضيافة لقائد معروف موالٍ للحكومة في المنطقة.

وأشار إلى أن القائد المحلي الذي يعرف باسم نزار حول و16 من رجاله المسلحين أصيبوا في التفجيرين، في حين قٌتل ابنه واثنين من ضيوفه.

ووصف مسئولون محليون نزار بأنه مناهض لحركة طالبان، وقام بدور في حشد المواطنين لدعم الحكومة المركزية في المنطقة.

وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن التفجيرين.

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