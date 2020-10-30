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إصابة رئيس الكنيسة الصربية بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:56 م

تم نقل البطريرك إيريني، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، إلى المستشفى بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الكنيسة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

 

وقالت الكنيسة، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، "خضع البطريرك الصربي إيريني لفحوصات روتينية.. جاءت نتيجتها إيجابية، لكنه لم تظهر عليه أعراض ويشعر بأنه بحالة جيدة بشكل عام".

 

وأضافت، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، أنه تم نقل قداسته إلى مستشفى لعلاج حالات كورونا في بلجراد.

 

وحضر إيريني جنازة ضخمة أقيمت لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في مونتنيجرو، متروبوليت أمفيلوهي، الذي توفي بعد إصابته بكورونا.

 

وفي الجنازة، التي أقيمت في العطلة الأسبوعية الماضية، تجمع آلاف الأشخاص معًا، ولم بكن الكثير منهم يرتدي الكمامة.

 


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